Denn die maja.cloud ist mit Ihrer durchschnittlichen Verfügbarkeit von 99,998% immer für Dich da und stellt sicher, dass Dein Windows Arbeitsplatz immer funktioniert. 24 Stunden an 7 Tagen die Woche (24/7). Das gilt natürlich auch für die Programme auf Deinem virtuellen Arbeitsplatz.

Dank der Erreichbarkeit über das Internet bist Du Unabhängigkeit und es bleibt Deine Entscheidung von welchem Ort Du zugreifen möchtest. Büro oder Home-Office? Oder von unterwegs, aus dem Hotel oder von einem Freund aus. Mit der maja.cloud ist es egal ob Du an einem festen Ort arbeitest oder von unterwegs ein fremdes Gerät nutzen möchtest.

Auch welches Gerät Du nutzen möchtest steht Dir frei. Wir bieten Dir die Flexibilität das Gerät zu nutzen, das Du bevorzugst oder das Dir gerade zur Verfügung steht. Das kann Dein normaler Büro PC sein, ein Tablet oder sogar Smartphone. Natürlich kannst Du auch uneingeschränkt vom Apple MAC arbeiten und Deine Windows Programme bequem und einfach dort nutzen.

Daher prägen wir den Slogan: